Antisemitische posters in Brussel maken schietschijf van lobbyisten

Brussel is opgeschrikt door een antisemitische postercampagne in de straten rond instellingen van de Europese Unie, die is gericht tegen werknemers van organisaties die Joods zijn of de dialoog tussen de EU en Israël willen bevorderen. Zij riskeren doelwit te worden van gewelddadige acties, of nog erger.

Sinds half juni zijn tientallen posters op muren en abri’s geplakt in de belangrijkste straten van de EU-wijk rond de Europese Raad en het Berlaymontgebouw van de Commissie.

Op negen verschillende zwartwit-affiches staan de hoofden van evenzoveel vermeende lobbyisten van pro-Israëlische organisaties. Het is dat de tekst ‘wanted, dead or alive’ ontbreekt, anders zou je posters kunnen zien als een oproep tot geweld of zelfs moord.

Op de posters staat onder de foto: ‘Do you know [naam]? He (she) lobbies for genocide’. Ook wordt de naam van de werkgever vermeld, waardoor de doelwitten makkelijk fysiek te traceren zijn. De ‘lobbyisten’ zouden ‘Europarlementariërs manipuleren om voor de zionistische genocidale agenda te stemmen’.

Daders komen waarschijnlijk uit extreemlinkse kringen

Mikpunt zijn drie mensen die werken voor ELNET (een leiderschapsnetwerk dat de betrekkingen tussen Israël en de EU bevordert), drie van het AJC Transatlantic Institute (het EU-kantoor van het American Jewish Committee) en drie van de European Jewish Association (EJA).

De daders moeten, ook gezien het autonomenteken dat naast sommige posters is aangebracht, waarschijnlijk worden gezocht in extreem-linkse kringen. De Brusselse politie hield drie verdachten aan, die inmiddels zijn vrijgelaten. ‘Het onderzoek loopt nog,’, zei een woordvoerder van het parket van Brussel tegen nieuwssite Euractiv.

De website van de groep, die zich Lobby Against noemt, is door de politie geblokkeerd, maar slechts gedeeltelijk. De posters zijn nog altijd te downloaden, ontdekte EW. Je kunt er ook nog altijd de adressen van de organisaties vinden.

‘Het wordt steeds extremer allemaal’

Matthijs Schüssler is de Nederlandse CEO van ELNET. Ook hij staat met hoofd en naam groot op een van de posters. ‘Het was wel even schrikken. Er kwam politiesurveillance bij ons kantoor en ik moest elders werken. Het wordt steeds extremer allemaal.’

Schüssler benadrukt dat ELNET een onafhankelijke organisatie is die niet lobbyt voor de Israëlische regering, zoals sommige media suggereren. ‘Wij faciliteren dialoog in een wereld die alsmaar extremer en harder wordt, tussen Europese en Israëlische politici, ook die van de oppositie, met als uitgangspunt onze gemeenschappelijke waarden en strategische belangen. Ons werk is belangrijker dan ooit in een wereld waarin de politiek steeds complexer wordt en verder gepolariseerd raakt.’

Dodelijke aanslag op Joods Museum in 2014

Anders dan de meeste EU-landen heeft België geen strategie voor de bestrijding van antisemitisme. Het land staat ook niet bekend om traditioneel hartelijke banden met Israël. Van de Brusselse bevolking is ongeveer een kwart moslim.

In het collectieve geheugen van de stad staat gegrift hoe op 24 mei 2014 een radicaal-islamitische schutter in het Joods Museum vier mensen vermoordde, een Israëlisch diplomatenpaar en twee vrijwilligers. Joodse scholen, synagogen en culturele instellingen in Brussel worden permanent bewaakt.

De Oostenrijkse EU-Commissaris voor Binnenlandse Zaken Magnus Brunner heeft inmiddels een ontmoeting gehad met bedreigde vertegenwoordigers van de organisaties, zoals Schüssler van ELNET, waarin hij zijn solidariteit betuigde ‘na de zeer verontrustende en antisemitische campagne die tegen hen en hun personeel is gevoerd’.

Brusselse en andere Belgische politici hebben nog niks van zich laten horen.