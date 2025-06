NAVO-top: wat gaan ze allemaal doen in Den Haag?

Op dinsdag 24 en woensdag 25 juni is Den Haag het toneel van de eerste NAVO-top op Nederlands grondgebied. In het World Forum spreken de lidstaten over de NAVO-norm, Oekraïne en de toekomst van het bondgenootschap. Dit kunt u de komende dagen verwachten van de ‘belangrijkste NAVO-top uit de geschiedenis’. De top belooft een megabijeenkomst te worden, met wereldwijde aandacht en duizenden internationale gasten, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump. De stad zal dat merken: de internationale zone verandert in een vesting, met afsluitingen en zware veiligheidsmaatregelen rond het World Forum. Lees het laatste nieuws over de NAVO-top in ons liveblog Omdat Den Haag geen gebouw heeft dat groot genoeg is, zijn extra hallen gebouwd op het wegdek van de Johan de Wittlaan. NAVO-top: waar haalt Nederland 5% extra defensie vandaan? Alternatieve locaties in het land vielen af vanwege veiligheidszorgen. De organisatie van dit diplomatieke mega-evenement is qua logistiek en veiligheid een monsterklus. Hoe zien de komende dagen eruit? Dinsdag 24 juni

Op dinsdagavond worden er twee sessies gehouden. De ministers van Buitenlandse Zaken komen bijeen tijdens een werkdiner voor de NATO-Ukraine Council. De ministers van Defensie vergaderen tijdens een werkdiner voor de Noord-Atlantische Raad.

In de marge van de top is er het NATO Summit Defence Industry Forum. NAVO-bondgenoten, bedrijven en experts spreken over hoe zij de Europese defensie-industrie kunnen versterken en opschalen.

Vanaf 19.00 uur ontvangen de Koning en Koningin de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen voor een diner op Paleis Huis ten Bosch. Koning Willem-Alexander houdt een toespraak. Woensdag 25 juni Vergadering van de North Atlantic Council: staatshoofden en regeringsleiders komen bijeen in het World Forum. Zij bespreken daar de urgente thema’s: defensiebudgetten, versterking van de lucht- en raketverdediging en bondgenootschaps­doelen. De vergadering zou ‘slechts enkele uren’ moeten duren.

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, de demissionaire Nederlandse regering en andere NAVO-bondgenoten houden aansluitend persconferenties.

Hoeveel regeringsleiders worden er verwacht?