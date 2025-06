Feature

NAVO-top: waar haalt Nederland 5% extra voor Defensie vandaan?

Trump in town! Op 24 en 25 juni zijn de leiders van de NAVO-landen bijeen in Den Haag. Inzet van Donald Trump (en Mark Rutte): elke lidstaat besteedt 5 procent van zijn bbp aan defensie. Vraag 1: per wanneer? Vraag 2: hoe en waar kunnen landen het geld vinden? Alleen al in Nederland gaat het in 2030 om meer dan 50 miljard euro.