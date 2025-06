Waarom gebruik ‘daddy’ door Rutte onbeholpen én grappig was

Geen columnist die het kan laten lopen. ‘Daddy’ is niet weg te slaan uit de media, sinds NAVO-baas Mark Rutte tijdens de top in Den Haag Donald Trump vergeleek met een ‘daddy’ die nodig is om twee vechtende kinderen (Israël en Iran) uit elkaar te halen.

Aanvankelijk werd de suggestie gewekt dat Rutte de Amerikaanse president als (zijn) ‘daddy’ had betiteld. Dat was niet waar. Maar de geest was uit de fles.

Daddy is in het Engels sinds de zestiende eeuw een liefkozende (verklein)vorm van dad, dat waarschijnlijk is afgeleid van de herhaalde lettergreep da, het eerste spraakgeluid dat baby’s voortbrengen. De ‘dada’ in het dadaïsme, de beweging die de speelsheid terug wilde in de kunst, wordt gezien als een verwijzing naar de eerste klanken van baby’s.

De duistere erfenis van ‘daddy’ in popcultuur

Hoewel ‘daddy’ vooral een liefkozende aanspreeknaam voor vaders is (een soort ‘pappie’) , wordt het in slang (straattaal) gebruikt om een pooier of een man met autoriteit aan te duiden. Het eerste alter ego van Sean Combs, de bekende rapper die op het ogenblik voor de rechter staat vanwege gangrapes, was Puff Daddy (later veranderd in P. Diddy). She’s crazy like a fool/Wild about Daddy Cool, zong Boney M al in 1976. Dat ging ook niet over haar vader.

In de jaren veertig was in de overwegend zwarte Amerikaanse jazz-scene het begrip daddy-o ontstaan, om een kameraad mee aan te duiden. Wellicht dat deze daddy-o de taalvader is van de ‘rapdaddy’ .

Steenkolenengels Mark Rutte

De Amerikanen zagen meteen de humor (en onbeholpenheid) van Ruttes daddy in en begrepen dat hij niet had willen zeggen dat Trump een pooier was.

Het Engels van Mark Rutte is verre van perfect, maar het steenkolengehalte stoort ook niet. Als je Frans Timmermans‘ wel volmaakte Engels hoort, ga je vooral zitten letten op zijn overdreven accentuering, en hoor je de boodschap niet. Had Rutte keurig father gezegd, zoals Timmermans zou hebben gedaan, dan was iedereen zijn uitspraak allang weer vergeten. Door ‘daddy’ werd zijn – terechte – constatering legendarisch.