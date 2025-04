LIVE uitvaart paus: volg hier de laatste ontwikkelingen

De kist van paus Franciscus is aangekomen bij de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome. Vlak voor de bijzetting brachten geestelijken en andere genodigden bij de ingang een laatste eerbetoon.

Franciscus is de eerste paus in ruim een eeuw die niet in de Sint-Pietersbasiliek wordt begraven. De in Argentinië geboren Jorge Mario Bergoglio koos bewust voor een sober graf in de Santa Maria Maggiore. Zijn tombe draagt enkel de naam Franciscus; aan de muur hangt een reproductie van zijn borstkruis.