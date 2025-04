Feature

Militair expert Keir Giles na aanval op Kyiv: ‘Rusland zal doorgaan met aanvallen.’

Terwijl Russische raketten vandaag opnieuw Kyiv troffen en de VS de regie over vredesonderhandelingen naar zich toe trekken, groeit de vrees voor een verdere escalatie van het conflict in Europa. Ook Trump reageerde scherp op de aanval. ‘Vladimir, STOP!’, schreef hij. Volgens militair expert Keir Giles is het een teken dat zelfs Trump Poetin niet meer weet af te remmen.