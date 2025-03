Ruzie Trump-Zelensky: dit stond in de mineralendeal

De ruzie tussen Trump en Zelensky op 28 februari deed de mineralendeal tussen Oekraïne en de Verenigde Staten mislukken. Wat hield die deal in?

Zelensky hoopte op sterkere economische banden met de VS en een Amerikaanse veiligheidsgarantie, maar kreeg geen van beide. In plaats daarvan ontstond een flinke ruzie, waarbij Trump en vicepresident J.D. Vance hem verbaal aanvielen.

Hij werd uit het Witte Huis gezet, maar sprak later bij Fox News zijn vertrouwen uit dat de relatie tussen beide landen hersteld kan worden. Een verontschuldiging gaf hij niet.

Trump houdt voorlopig de deur gesloten voor nieuwe gesprekken.

Kyiv heeft op 25 februari een mineralenovereenkomst met Washington aangekondigd.

Na afzien van een eis op 500 miljard dollar aan inkomsten, wilden de VS en Oekraïne samen mineralen ontwikkelen, waaronder olie, gas, lithium en titanium. President Zelensky reisde daarom op 28 februari naar Washington voor de ondertekening.

Op de vraag wat Oekraïne ervoor terugkrijgt, antwoordde Trump eerder: ‘350 miljard dollar, veel militair materieel en het recht om door te vechten.’

President Volodymyr Zelensky noemde het eerder akkoord positief, maar benadrukte dat er nog geen concrete veiligheidsgaranties zijn. Toch bleek gisteren dat die veiligheidsgaranties een heet hang ijzer zijn.

De Oekraïense krant The Kyiv Independent, publiceerde eerder de volledige tekst van de mineralendealovereenkomst tussen de VS en Oekraïne. Dat deed de krant nadat zij van een bron binnen de Oekraïense regering de tekst had verkregen.

Lees hieronder de volledig vertaalde tekst.

BILATERALE OVEREENKOMST TER VASTSTELLING VAN VOORWAARDEN VOOR EEN HEROPBOUWINVESTERINGSFONDS

OVERWEGENDE DAT de Verenigde Staten van Amerika sinds de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne in februari 2022 aanzienlijke financiële en materiële steun aan Oekraïne hebben verleend;

OVERWEGENDE DAT het Amerikaanse volk samen met Oekraïne wil investeren in een vrij, soeverein en veilig Oekraïne;

OVERWEGENDE DAT de Verenigde Staten van Amerika en Oekraïne streven naar duurzame vrede in Oekraïne en een bestendige samenwerking tussen hun volkeren en regeringen;

OVERWEGENDE DAT de Verenigde Staten van Amerika en Oekraïne erkennen dat Oekraïne heeft bijgedragen aan de versterking van de internationale vrede en veiligheid door vrijwillig afstand te doen van ’s werelds derde grootste arsenaal aan kernwapens;

OVERWEGENDE DAT de Verenigde Staten van Amerika en Oekraïne willen waarborgen dat staten en andere entiteiten die zich vijandig hebben opgesteld tegenover Oekraïne in het conflict, geen voordeel behalen uit de wederopbouw van Oekraïne na een duurzame vrede;

DERHALVE gaan de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de regering van Oekraïne (elk een “Deelnemer”) deze Bilaterale Overeenkomst ter Vaststelling van Voorwaarden voor een Heropbouwinvesteringsfonds aan om de samenwerking tussen de Verenigde Staten van Amerika en Oekraïne te verdiepen, zoals hierin uiteengezet.

De regeringen van Oekraïne en de Verenigde Staten van Amerika zijn voornemens een Heropbouwinvesteringsfonds (hierna “Fonds”) op te richten, met gezamenlijk eigendom, dat nader zal worden gedefinieerd in de Fondsovereenkomst.

Het gezamenlijke eigendom zal rekening houden met de feitelijke bijdragen van de Deelnemers zoals gedefinieerd in de artikelen 3 en 4. Het Fonds zal gezamenlijk worden beheerd door vertegenwoordigers van de regering van Oekraïne en de regering van de Verenigde Staten van Amerika. Meer gedetailleerde voorwaarden met betrekking tot het bestuur en de werking van het Fonds zullen worden vastgelegd in een latere overeenkomst (de “Fondsovereenkomst”), die onmiddellijk na de sluiting van deze Bilaterale Overeenkomst zal worden uitonderhandeld.

Het maximale percentage van eigendom en financiële belangen in het Fonds dat de regering van de Verenigde Staten van Amerika mag bezitten, evenals de beslissingsbevoegdheid van de Amerikaanse vertegenwoordigers, zal worden bepaald binnen de grenzen van de toepasselijke Amerikaanse wetgeving.

Geen van de Deelnemers zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Deelnemer enig deel van zijn belang in het Fonds verkopen, overdragen of anderszins vervreemden, direct of indirect.

Het Fonds zal inkomsten innen en opnieuw investeren, minus de gemaakte kosten, en zal inkomsten genereren uit de toekomstige commercialisering van alle relevante, door de Oekraïense regering beheerde natuurlijke hulpbronnen, zoals gedefinieerd in artikel 3

De regering van Oekraïne zal 50 procent van alle inkomsten uit de toekomstige commercialisering van alle relevante door de Oekraïense regering beheerde natuurlijke hulpbronnen bijdragen aan het Fonds.

Hieronder worden verstaan: delfstoffen, koolwaterstoffen, olie, aardgas en andere winbare materialen, evenals infrastructuur die verband houdt met natuurlijke hulpbronnen (zoals LNG-terminals en haveninfrastructuur), zoals overeengekomen door beide Deelnemers en nader beschreven in de Fondsovereenkomst.

Voor alle duidelijkheid: deze toekomstige inkomstenbronnen omvatten niet de huidige inkomstenbronnen die reeds deel uitmaken van de algemene begrotingsinkomsten van Oekraïne. De tijdlijn, reikwijdte en duurzaamheid van de bijdragen zullen nader worden gedefinieerd in de Fondsovereenkomst.

Het Fonds kan, naar eigen inzicht, werkelijke kosten vergoeden die zijn gemaakt door nieuw ontwikkelde projecten waarvan het Fonds inkomsten ontvangt.

Bijdragen aan het Fonds zullen ten minste jaarlijks opnieuw worden geïnvesteerd in Oekraïne om de veiligheid, stabiliteit en welvaart van Oekraïne te bevorderen, zoals verder gedefinieerd in de Fondsovereenkomst. De Fondsovereenkomst zal ook voorzien in toekomstige uitkeringen.

Behoudens de toepasselijke Amerikaanse wetgeving zal de regering van de Verenigde Staten van Amerika zich langdurig financieel inzetten voor de ontwikkeling van een stabiel en economisch welvarend Oekraïne.

Verdere bijdragen kunnen bestaan uit fondsen, financiële instrumenten en andere materiele en immateriele activa die cruciaal zijn voor de wederopbouw van Oekraïne.

Het investeringsproces van het Fonds zal worden ontworpen om te investeren in projecten in Oekraïne en investeringen aan te trekken om de ontwikkeling, verwerking en commercialisering van alle publieke en private Oekraïense activa te vergroten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: delfstoffen, koolwaterstoffen, olie, aardgas en andere winbare materialen, infrastructuur, havens en staatsbedrijven, zoals nader beschreven in de Fondsovereenkomst.

De regering van de Verenigde Staten van Amerika en de regering van Oekraïne zijn voornemens dat het investeringsproces leidt tot mogelijkheden voor verdere verdeling van fondsen en herinvestering, om zo voldoende kapitaal te garanderen voor de wederopbouw van Oekraïne.

De Deelnemers behouden zich het recht voor om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de economische belangen van hun investeringen in het Fonds te beschermen en te maximaliseren.

De Fondsovereenkomst zal passende garanties en waarborgen bevatten, waaronder de zekerheid dat eventuele verplichtingen die de regering van Oekraïne jegens derden heeft of in de toekomst aangaat, niet zullen leiden tot verkoop, overdracht, verpanding of andere bezwaring van de bijdragen van de Oekraïense regering aan het Fonds of de activa waaruit deze bijdragen voortkomen, of de bestemming van de middelen van het Fonds.

Bij de opstelling van de Fondsovereenkomst zullen de Deelnemers trachten conflicten te vermijden met de verplichtingen van Oekraïne in het kader van zijn toetreding tot de Europese Unie of zijn verplichtingen jegens internationale financiële instellingen en andere officiële schuldeisers.

De Fondsovereenkomst zal onder meer erkennen dat zowel de Fondsovereenkomst als de daarin voorziene activiteiten commercieel van aard zijn. De Fondsovereenkomst dient te worden geratificeerd door het Oekraïense parlement overeenkomstig de wet van Oekraïne “Over Internationale Verdragen van Oekraïne”.

De Fondsovereenkomst zal bijzondere aandacht besteden aan controlemechanismen om het verzwakken, schenden of omzeilen van sancties en andere beperkende maatregelen onmogelijk te maken.

De tekst van de Fondsovereenkomst zal zonder vertraging worden opgesteld door werkgroepen onder leiding van bevoegde vertegenwoordigers van de regering van Oekraïne en de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

Deze Bilaterale Overeenkomst en de Fondsovereenkomst vormen integrale onderdelen van de architectuur van bilaterale en multilaterale overeenkomsten en concrete stappen om duurzame vrede te bewerkstelligen en de economische veiligheid en veerkracht te versterken.

De regering van de Verenigde Staten van Amerika steunt de inspanningen van Oekraïne om de nodige veiligheidsgaranties te verkrijgen voor het tot stand brengen van een duurzame vrede.

De deelnemers zullen proberen de benodigde stappen te identificeren om wederzijdse investeringen te beschermen, zoals gedefinieerd in de Fondsovereenkomst.