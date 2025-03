Knallende ruzie Trump en Vance met Zelensky: dit zeiden ze

Op vrijdagavond 28 februari escaleerde een gesprek in het Witte Huis: Donald Trump en JD Vance botsten met Volodymyr Zelensky over de Oekraïne-oorlog. De mineralendeal werd geschrapt, en de Oekraïense delegatie vertrok. Een overzicht van de uitspraken.

Nadat een verslaggever vraagt of Donald Trump te veel op één lijn zit met Poetin zijn de reacties zo.

Trump: ‘Als ik me niet op één lijn zou stellen met beiden, zou je nooit een deal hebben. Je wilt dat ik verschrikkelijke dingen zeg over Poetin en dan zeg: “Hoi Vladimir, hoe gaat het met de deal? Zo werkt dat niet. Ik zit niet op één lijn met Poetin, ik zit op één lijn met niemand, ik zit op één lijn met de Verenigde Staten van Amerika en voor het welzijn van de wereld. Ik sta aan de kant van de wereld en ik wil dit achter de rug hebben. Je ziet de haat die hij koestert tegen Poetin, het is erg moeilijk voor mij om een deal te sluiten met dat soort haat. Hij heeft een enorme haat en dat begrijp ik, maar ik kan je vertellen dat de andere kant ook niet bepaald verliefd op hem is. Het is dus geen kwestie van afstemming, ik heb… ik ben afgestemd op de wereld. Ik wil dat dit geregeld wordt, ik ben afgestemd op Europa, ik wil kijken of we dit voor elkaar kunnen krijgen. Wil je dat ik hard ben? Ik kan harder zijn dan ieder ander mens die je ooit hebt gezien, ik zou zo hard zijn, maar op die manier krijg je nooit een deal, dus zo gaat het.’

Verslaggever: ‘Oké, nog één vraag…’

Vance: ‘Hé, ik wil hierop reageren. Vier jaar lang hadden de Verenigde Staten van Amerika een president die op persconferenties hard sprak over Vladimir Poetin, en toen viel Poetin Oekraïne binnen en vernietigde een aanzienlijk deel van het land.’

‘De weg naar vrede en welvaart is misschien diplomatie. We hebben de weg van Joe Biden geprobeerd, van op onze borst kloppen en doen alsof de woorden van de president van de Verenigde Staten er meer toe doen dan de daden van de president van de Verenigde Staten. Wat van Amerika een goed land maakt, is dat Amerika zich bezighoudt met diplomatie. Dat is wat president Trump doet.’

Zelensky: ‘Mag ik u wat vragen?’

Vance: ‘Natuurlijk.’

Zelensky: ‘Oké, hij bezette onze delen, grote delen van Oekraïne, een deel van het oosten en de Krim, dus hij (Poetin) bezette het in 2014. Dus, gedurende een heleboel jaren, ik heb het niet alleen over Biden, maar die tijd was [onduidelijk]… President Obama, toen president Trump, toen president Biden, nu president Trump en, God zegene, nu zal president Trump hem stoppen. Maar in 2014 hield niemand hem tegen. Hij bezette en nam gewoon. Hij doodde mensen, weet je? Wat de frontlinie…’

Trump: ‘2015.’

Zelensky: ‘2014.’

Vance: ‘2014 tot 2015.’

Trump: ‘Oh, 2014.’

Zelensky: ‘Ja, ja, ja, dus.’

Trump: ‘Ik was er niet.’

Zelensky: ‘Ja, maar…’

Vance: ‘Dat klopt precies.’

Zelensky: ‘Ja, maar van 2014 tot 2022 was de situatie hetzelfde: mensen stierven aan de frontlinie. Niemand hield hem tegen. Je weet dat we gesprekken met hem hadden, veel gesprekken, multilaterale gesprekken. En we tekenden met hem, ik, als een nieuwe president in 2019, ik tekende met hem de deal. Ik heb met hem, Macron en Merkel een wapenstilstand getekend. Wapenstilstand, ze vertelden me allemaal dat hij nooit zal gaan, we tekenden een gascontract met hem… Ja, maar daarna brak hij de wapenstilstand, hij doodde onze mensen en hij wisselde geen gevangenen uit. We ondertekenden de uitwisseling van gevangenen, maar hij deed het niet. Over wat voor soort diplomatie, Vance, heb je het? Wat bedoel je?’

Vance: ‘Ik heb het over het soort diplomatie dat een einde maakt aan de vernietiging van je land.’

Zelensky: ‘Ja, maar als u…’

Vance: ‘Meneer de president, meneer de president, met alle respect, ik denk dat het respectloos is van u om naar de Oval Office te komen en te proberen dit te bepleiten voor de ogen van de Amerikaanse media. Op dit moment gaan jullie rond om dienstplichtigen naar de frontlinies te dwingen omdat jullie mankrachtproblemen hebben. Jullie zouden de president moeten bedanken voor het beëindigen van dit conflict.’

Zelensky: ‘Bent u ooit in Oekraïne geweest om te zien welke problemen we hebben?’

Vance: ‘Ik ben naar…’

Zelensky: ‘Kom eens langs.’

Vance: ‘Ik heb de verhalen gezien en ik weet wat er gebeurt als je mensen meeneemt op een propagandatour, meneer de president. Bent u het er niet mee eens dat u problemen had om mensen in uw leger op te nemen?’

Zelensky: ‘We hebben problemen…’

Vance: ‘Vindt u het respectvol om naar het Oval Office van de Verenigde Staten van Amerika te komen en de regering aan te vallen die de vernietiging van uw land probeert te voorkomen?’

Zelensky: ‘Veel vragen. Laten we bij het begin beginnen.’

Vance: ‘Natuurlijk.’

Zelensky: ‘Ten eerste, tijdens de oorlog heeft iedereen problemen. Zelfs jij, maar je hebt een mooie oceaan en je voelt het nu niet, maar je zult het in de toekomst voelen. God zegene, God zegene…’

Trump: ‘Dat weet je niet. Vertel ons niet wat we gaan voelen. We proberen een probleem op te lossen. Vertel ons niet wat we gaan voelen.’

Zelensky: ‘Ik zeg het niet, ik antwoord op de vraag…’

Trump: ‘Omdat jij niet in de positie bent om dat te dicteren.’

Vance: ‘Dat is precies wat je doet.’

Trump: ‘Je bent niet in de positie om te dicteren wat we gaan voelen, we gaan ons heel goed voelen. We gaan ons heel goed voelen en heel sterk…’

Zelensky: ‘Je zult de invloed voelen…’

Trump: ‘Je bevindt je nu niet in een erg goede positie. Je hebt jezelf toegestaan om in een zeer slechte positie te verkeren en hij (Vance) heeft daar toevallig gelijk in.’

Zelensky: ‘Vanaf het begin van de oorlog…’

Trump: ‘Je zit niet in een goede positie. Jullie hebben nu niet de kaarten. Met ons begin je kaarten te krijgen.’

Zelensky: ‘Ik speel geen kaarten (…) Meneer de president (…).’

Trump: ‘Op dit moment ben je aan het kaarten, je bent aan het gokken met de levens van miljoenen mensen. Je gokt met de Derde Wereldoorlog. Je gokt met de Derde Wereldoorlog. En wat je doet is zeer respectloos voor het land, dit land. Het heeft je veel meer gesteund dan veel mensen zeiden dat ze hadden moeten doen.’

Vance: ‘Heb je al die tijd één keer ‘dank je wel’ gezegd?’

Zelensky: ‘Heel vaak.’

Vance: ‘Nee, in deze…’

Zelensky: ‘Zelfs vandaag. Zelfs vandaag…’

Vance: ‘Nee, in deze hele bijeenkomst. U ging naar Pennsylvania en voerde campagne voor de oppositie in oktober. Spreek wat woorden van waardering voor de Verenigde Staten van Amerika en de president die je land probeert te redden.’

Zelensky: ‘Alstublieft, u denkt dat als u heel hard zult spreken over de oorlog…’

Trump: ‘Hij spreekt niet hardop. Hij spreekt niet hardop. Uw land zit in grote problemen.’

Zelensky: ‘Mag ik? Mag ik antwoorden?’

Trump: ‘Wacht even. Nee, nee. Je hebt veel gepraat. Je land zit in grote problemen.’

Zelensky: ‘Ik weet het. Ik weet het.’

Trump: ‘Je gaat niet winnen, je gaat dit niet winnen. Je hebt een verdomd goede kans om er goed uit te komen dankzij ons.’

Zelensky: ‘Meneer de president, we blijven in ons land, we blijven sterk. Vanaf het begin van de oorlog zijn we alleen geweest en we zijn dankbaar. Ik heb dit kabinet bedankt (…), ik heb bedankt…’

Trump: ‘Je bent niet alleen geweest. Je bent niet alleen geweest. We gaven je via deze stomme president 350 miljard dollar…’

Zelensky: ‘Je hebt op je president gestemd.’

Trump: ‘We hebben jullie militaire uitrusting gegeven en jullie mannen zijn dapper, maar ze moesten onze militaire uitrusting gebruiken. Als jullie onze militaire uitrusting niet hadden, als jullie onze militaire uitrusting niet hadden gehad, zou deze oorlog binnen twee weken voorbij zijn geweest.’

Zelensky: ‘Binnen drie dagen, hoorde ik van Poetin, binnen drie dagen…’

Trump: ‘Misschien minder.’

Vance: ‘In twee weken, natuurlijk…’

Trump: ‘Het zal heel moeilijk worden om op deze manier zaken te doen, zeg ik je.’