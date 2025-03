Feature

Sven Biscop: ‘Europa heeft snel een besluitvaardig oorlogskabinet nodig’

De Belgische wetenschapper Sven Biscop (49) bestudeert al lang de positie van Europa in de wereld. Van Trumps Amerika moeten we niets meer verwachten. ‘Een Europese pijler in de NAVO is heel, heel dringend.’