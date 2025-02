Hoe Rotherham symbool werd van de algehele sociale desintegratie van Engeland

De stad Rotherham werd symbool van het schandaal met verkrachtingsbendes. En sinds kort ook van de algehele sociale desintegratie van Engeland.

Het Holiday Inn-hotel is weer het exclusieve domein van zakenreizigers en verdwaalde dagjesmensen. Vlak voor de Kerstdagen vertrokken de laatste migranten uit dit hotel. Tijdens de rellen afgelopen zomer waren zij het doelwit van een menigte die het hotel bestormde. Vijftig politieagenten raakten gewond, zestig mannen werden gearresteerd. Beelden van de belegering gingen de wereld over.

Het was niet voor het eerst dat deze stad in het graafschap Yorkshire slecht in het nieuws kwam. Rotherham is bijkans synoniem geworden voor de verkrachtingsbendes die jarenlang actief waren in tientallen steden, vooral in het achtergestelde noorden van het land. Het eerste artikel in The Times over deze schokkende zaak richtte zich dertien jaar geleden op deze verarmde stad, die eens groot was in staal en steenkool.

In 2014 verscheen een rapport waarin onderzoeker Alexis Jay schreef dat bendes van Pakistaans-Britse mannen zestien jaar lang naar schatting 1.600 blanke meisjes hadden versierd om ze vervolgens seksueel te misbruiken, de loverboy-methode. Vanwege de etnische dimensie, aldus Jay, hadden de autoriteiten weggekeken. De leider van het stadsbestuur, Roger Stone, trad af wegens dit ‘historische falen’, maar tot op de dag van vandaag is geen ambtenaar vervolgd. Wel zijn er twee agenten gearresteerd.

Rotherham was ooit ‘de meest Engelse stad’

Rotherham, eens uitgeroepen tot ‘de meest Engelse stad’, was ook de woonplaats van het eerste slachtoffer dat zich publiekelijk uitsprak. In Just a Child: Britain’s Biggest Child Abuse Scandal Exposed (2018) schreef Sammy Woodhouse, moeder van twee, dat ze als veertien­jarige was versierd door de tien jaar oudere charmeur Arshid Hussain. Na ruim een jaar, waarin ze twee keer zwanger raakte, wist ze te ontsnappen aan haar ‘vriendje’. Hij kreeg later 35 jaar cel, onder meer voor het verkrachten van Woodhouse.

Net als de meeste andere slachtoffers kwam Woodhouse uit een arbeidersmilieu. Zo maakt ze in haar boek met liefde gewag van de gezinscaravan in Cleethorpes. Dit Rotherham-aan-de-Noordzee roept associaties op met foto’s van Martin Parr, de chroniqueur van de recreërende working-class. Maar met de de-industrialisering vanaf de jaren zestig kwam het verval in Midden- en Noord-Engeland.

Werkgelegenheid verdween naar lagelonenlanden, sociëteiten als de Working Men’s Club sloten hun deuren. De arbeidersklasse kampte met sociale problemen, van gebroken gezinnen tot verdovende middelen. ‘A working class hero is something to be,’ zoals John Lennon in 1970 zong, raakte uit de tijd.

Teloorgang Rotherham liep parallel met komst immigranten

‘In mijn jeugd was Rotherham een levendige stad,’ zegt Steve (71), een gepensioneerde ambulancebroeder die met zijn vrouw Pam bij een streekmuseum in Clifton Park zit, ‘nu is het doods en onveilig. De politiek heeft ons in de steek gelaten: de Tories én Labour. Niemand heeft meer onze achtergrond.’ De reden komt al snel ter sprake. ‘Immigranten krijgen voorrang,’ moppert Pam, ‘in de zorg, in huisvesting.’ Het seksschandaal hebben ze van dichtbij meegemaakt. ‘Twee zonen van onze buren waren erbij betrokken.’

De teloorgang van deze streek liep parallel aan de komst van immigranten, die zich vestigden in de oude industrie­gebieden. Hun succesvolle ondernemerschap richtte zich op textielwinkels, restaurants en de taxibranche. In het midden en noorden van Engeland kwamen de meeste migranten uit het islamitische Pakistan. Omdat hele wijken ‘Aziatisch’ werden, bleef de integratie beperkt. De traditionele waarden stonden in schril contrast met het westerse hedonisme.

Het grooming scandal, zoals het eufemistisch heet, is een botsing tussen culturen. Op zoek naar seksueel vertier richtten Pakistaans-Britse mannen zich op blanke meisjes die, anders dan meisjes uit eigen kring, rondhingen in stadscentra, vooral bij afhaalrestaurants. Relatief veel van die meisjes bleken in opvangtehuizen te verblijven, een teken van ellende binnen de arbeidersklasse.

Geen zin in onderzoek naar het grooming scandal

De zaak had geen prioriteit bij politie en politici. ‘Diversiteit is onze kracht,’ geloofden zij. Nog altijd heeft premier Keir Starmer geen zin in nader onderzoek. Zijn minister van Binnenlandse Zaken, Yvette Cooper, zegde met tegenzin 5 miljoen pond toe voor lokale onderzoeken.

Voor Labour is het grooming scandal een groot probleem. De meeste schandaalsteden zijn oude rode bolwerken, maar Labour heeft zich door de jaren vervreemd van de arbeidersklasse. Het is de partij van de hoogopgeleiden geworden, en heeft een sterke band opgebouwd met de islamitische gemeenschap. In veel kiesdistricten is de moslimstem cruciaal voor Labour-afgevaardigden.

Zo ook voor staatssecretaris voor ­Gelijkheidszaken Jess Phillips. In haar Birmingham-district, waar een grote moslimgemeenschap is, behield ze afgelopen verkiezingen nipt haar Lagerhuiszetel. Phillips maakte zich, als uitgesproken feministe, altijd sterk voor vrouwenrechten. Toch besloot ze geen landelijk onderzoek te houden naar de verkrachtingsbendes.

Het leverde haar de toorn op van techmiljardair Elon Musk op zijn sociale medium X. In tabloid The Sun schreef de geruchtmakende Talk TV-­presentatrice Julia Hartley-Brewer onomwonden dat ‘blanke meisjes zijn geofferd op het altaar van het multiculturalisme’.

Jess Philips is a rape genocide apologist https://t.co/vmLKtIQ6YV — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2025

Anti-immigratiedemonstraties in Rotherham

Sinds de onthullingen trekt Rotherham veel anti-immigratiedemon­straties van de uiterst rechtse beweging English Defence League. Moskeeën, middenstanders en taxichauffeurs werden het doelwit van gewelddadigheden. Het dieptepunt van de wraakzucht en xenofobie kwam in 2015, toen twee jongens een 81-jarige man uit Jemen doodsloegen na het ochtendgebed.

Ondanks het misbruikschandaal behield Labour de macht in Rotherham, maar met kleinere meerderheden. De partij wordt nu op de hielen gezeten door Reform UK van Nigel Farage, dat zich profileert als de echte partij voor arbeiders.

‘Ik heb goede hoop dat we Rotherham bij de volgende verkiezingen gaan pakken,’ zegt Matthew Goodwin (43), politicoloog en partij-ideoloog van Reform UK. Ongenoegen over het ruimhartige immigratiebeleid is de grote troef van deze rechts-nationalistische partij.

Dichtst bevolkte natie van Europa na Nederland

Volgens het Britse statistiekbureau stijgt het bevolkingsaantal de komende vijf jaar met vijf miljoen naar ruim 72 miljoen. Deze ontwikkeling is goed voor werkgevers, maar zal ook druk zetten op de krakende infrastructuur in Engeland, na Nederland de dichtst bevolkte natie van Europa. Maar het is vooral de illegale migratie over het Kanaal die voor ongenoegen zorgt. Zeker binnen de arbeidersklasse, die grote waarde hecht aan de eigen cultuur en gemeenschap.

De moord afgelopen zomer op drie meisjes in de kustplaats Southport zette de etnische spanningen verder op scherp. Valse geruchten dat de dader een asielzoeker was, leidden in diverse steden tot rellen. Premier Starmer omschreef de relschoppers als ‘extreem tuig’. De volkswoede werd mede gevoed door het falen van de autoriteiten bij het aanpakken van de misbruikbendes en immigratie.

‘Southport’ was olie op het vuur. Na de drievoudige moord noemde vicepremier Angela Rayner de suggestie dat het om terreur ging ‘nepnieuws’. Toch zou de dader onder meer op basis van de terreurwetgeving worden veroordeeld. Deze tiener Alex Radukubana bleek een handboek van Al-Qa’ida in bezit te hebben. Ook had hij tegen klasgenoten gezegd dat er een ‘witte genocide’ nodig was.

Wordt Reform UK de grootste partij van het land?

Bij het gerechtshof in Liverpool kregen cameraploegen van de gevestigde media de volle laag van enkele omstanders. Alleen GB News werd positief bejegend. Deze bijna vier jaar oude omroep trekt steeds meer kijkers en is een onmisbaar wapen voor het rechts-populistische deel van de natie.

Reform UK-kopstukken Nigel Farage en Lee Anderson hebben er een eigen show. Laatstgenoemde, een oud-mijnwerker en voormalig raadslid namens Labour, verklaarde in een GB-uitzending dat hij ‘zijn land terug wil’.

Bij dit terugveroveren krijgt hij hulp van Elon Musk, die er geen geheim van maakt dat hij Starmer ten val wil brengen. Zowel bij ‘Southport’ als bij het schandaal rond de misbruikbendes oefende Musk zijn invloed uit via X. Voor 15 procent van de Britten is X de voornaamste nieuwsbron – een veel hoger percentage dan in de Europese Unie.

Reform UK is in het noorden van Engeland de grootste bedreiging aan het ­worden voor Labour. Bij een recente landelijke peiling was Farage, de miljonair van het volk, de grootste.

Miljoenen gewone mensen ineens ‘rechts-extremisten’

Premier Starmer beweerde dat de roep om een landelijk onderzoek naar de misbruikbendes afkomstig is uit ‘radicaal-rechtse’ hoek. Het is een herhaling van zijn verwijt aan de Southport-demonstranten en bijbehorende relschoppers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde het verwijt dat de rechtspraak met twee maten meet (two-tier justice) tot rechts-extremisme. Wie dit openlijk beweert, begaat een ‘haatmisdrijf’ en moet rekenen op een bezoek van de politie.

‘De Britse staat definieert miljoenen gewone mensen nu als “rechts-extremisten”,’ zegt Reform UK-ideoloog Goodwin. Hij voegt eraan toe dat ‘Southport’ en de hernieuwde reuring over de misbruikbendes de regering verleiden tot het inperken van de vrije meningsuiting.

In Rotherham kreeg klokkenluider Sammy Woodhouse daar al mee te maken. Nadat zij op X kritiek had geuit op het falen van de lokale autoriteiten, kreeg ze een telefoontje van de South Yorkshire Police. Of ze de tweets wilde verwijderen.