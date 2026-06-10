Kan de beurs opgeslokt worden door SpaceX, Anthropic en OpenAI?

Ze beloven de grootste beursintroducties uit de geschiedenis te worden. Op 11 juni hoopt SpaceX naar verluidt 75 miljard dollar op te halen bij beleggers via een aandelenuitgifte.

Die aandelen zullen een dag later gaan handelen op technologiebeurs Nasdaq. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wordt waarschijnlijk snel gevolgd door nog twee gigantische beursgangen. Anthropic, een laboratorium voor kunstmatige intelligentie, diende op 1 juni de eerste documenten in voor een beursintroductie.

Concurrent OpenAI zal dat naar verwachting binnenkort ook doen. Volgens geruchten willen beide bedrijven ongeveer 60 miljard dollar ophalen.

Samen zouden deze drie mega-IPO’s in enkele maanden tijd tot wel 4 biljoen dollar kunnen toevoegen aan de beurswaarde van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven.

Risico van dit soort beursgangen

Hoe moet de aandelenmarkt dat in hemelsnaam verwerken? Krantenkoppen voorspellen een ‘handelswaanzin’. Steve Sosnik, hoofdstrateeg van Interactive Brokers, een van ’s werelds grootste online handelsplatforms, waarschuwde zelfs voor het ‘existentiële risico’ van deze beursgangen.

Een specifieke zorg is dat samenstellers van beursindices het gigantische trio versneld zullen opnemen in hun benchmarks.

Daardoor zouden indexfondsen, die gezamenlijk biljoenen dollars beheren, kort na de beursintroducties massaal aandelen moeten kopen. Als zo’n grote groep kopers direct wordt uitgeput, wie blijft er dan nog over?

Het antwoord: heel veel beleggers, in een uitzonderlijk diepe en liquide markt.

Hoe ongekend deze reeks megabeursgangen ook is, de Amerikaanse aandelenmarkt zal ze waarschijnlijk zonder problemen absorberen. Maar in de jaren daarna kan er wel degelijk sprake zijn van wat beursmatige ‘indigestie’.

200 miljard dollar

Plaats de omvang van deze beursgangen eerst in perspectief. Het record voor de grootste beursintroductie ooit staat op naam van Saudi Aramco, dat in 2019 bij zijn beursgang in Riyad 29 miljard dollar ophaalde (omgerekend naar huidige prijzen ongeveer 38 miljard dollar).

SpaceX, Anthropic en OpenAI mikken samen op ruim 200 miljard dollar. Dat klinkt enorm, maar op de Amerikaanse beurzen is het relatief beperkt.

De bedrijven in de brede Russell 3000-index zijn samen ongeveer 77 biljoen dollar waard. De bedrijven in de bekendere S&P 500 vertegenwoordigen circa 65 biljoen dollar.

Free float

Voor beleggers in indexfondsen zal er daarom aanvankelijk weinig veranderen. Hoewel Nasdaq de wachttijd voor opname in een index heeft verkort naar vijftien handelsdagen en FTSE Russell zelfs naar vijf dagen, worden de meeste indices gewogen op basis van de vrij verhandelbare aandelen, de zogenoemde free float.

Voor SpaceX betekent dit dat alleen de circa 75 miljard dollar aan nieuw uitgegeven aandelen meetelt. Daarmee zou het bedrijf aanvankelijk ongeveer 0,1 procent van de S&P 500 uitmaken. De Nasdaq 100 vormt een uitzondering.

Die index heeft zijn regels aangepast en kan bedrijven opnemen met een gewicht tot drie keer hun free float, vermoedelijk om Musk tegemoet te komen. Zelfs dan zou SpaceX in eerste instantie slechts ongeveer 0,5 procent van deze index vertegenwoordigen.

Wat vrij verhandelbaar wordt, groeit

Dat verandert zodra meer aandelen beschikbaar komen voor de markt. Vrijwel alle grote Amerikaanse technologiebedrijven hebben tegenwoordig een free float van meer dan 85 procent.

Meta, dat in 2012 naar de beurs ging, is met 87 procent vrij verhandelbare aandelen een van de laagste voorbeelden; oprichter Mark Zuckerberg bezit nog altijd circa 13 procent.

Bij de beursintroducties van SpaceX, Anthropic en OpenAI zullen zogenoemde lock-up-bepalingen aanvankelijk voorkomen dat insiders en vroege investeerders hun bestaande aandelen verkopen.

Maar die beperkingen lopen uiteindelijk af, waardoor op termijn voor biljoenen dollars aan nieuwe aandelen beschikbaar komt.

Vrijgave van SpaceX in fases

SpaceX wil die vrijgave gefaseerd laten verlopen. Als de beursgang inderdaad 75 miljard dollar oplevert tegen een waardering van 1,8 biljoen dollar, bedraagt de initiële free float slechts 4 procent.

Geen enkel aandeel van Musk, goed voor ongeveer de helft van het resterende belang, mag gedurende 366 dagen na de beursgang worden verkocht. Dat geldt ook voor sommige grote investeerders.

De overige aandelen worden sneller vrijgegeven. Na het eerste kwartaalrapport, waarschijnlijk in augustus of september, mogen insiders 20 procent van hun belang verkopen.

Nog eens 10 procent mag worden verkocht als de koers dan minstens 30 procent boven de introductieprijs noteert.

Integratie in publieke markten zal jaren duren

Verdere pakketten worden op vooraf vastgelegde momenten vrijgegeven, onder meer na het tweede kwartaalrapport.

Dat betekent overigens niet dat insiders ook daadwerkelijk zullen verkopen. Musk zal waarschijnlijk veel van zijn aandelen behouden, mede omdat die hem via extra stemrechten controle over SpaceX geven.

Voor aandeelhouders van Anthropic en OpenAI gelden vergelijkbare overwegingen. De integratie van deze bedrijven in de publieke markten zal daardoor eerder jaren dan dagen duren.

Een waarschuwing uit de geschiedenis

Geleidelijk betekent echter niet onbelangrijk. Historisch gezien lopen beleggers die aandelen kopen na een beursintroductie een aanzienlijk risico op teleurstelling.

Onderzoek van professor Jay Ritter van de Universiteit van Florida naar beursgangen tussen 1980 en 2024 laat zien dat nieuwe beursfondsen gemiddeld 20 procentpunt slechter presteren dan de bredere markt in de drie jaar na hun introductie.

Bedrijven die tegen meer dan veertig keer hun jaaromzet werden gewaardeerd, presteerden zelfs 58 procentpunt slechter. SpaceX zou bij een waardering van 1,8 biljoen dollar naar de beurs gaan tegen meer dan negentig keer de jaaromzet.

Grote beursintroducties worden bovendien vaak gezien als een teken dat een hausse op de aandelenmarkt haar hoogtepunt nadert.

Bedrijven kiezen immers het liefst voor een beursgang wanneer beleggers bereid zijn de hoogste prijs te betalen. De laatste golf beursintroducties, in 2020 en 2021, werd gevolgd door een berenmarkt.

Eerdere IPO-booms, zoals eind jaren negentig en in de aanloop naar de financiële crisis van 2008, gingen eveneens vooraf aan forse koersdalingen.

Een bredere verschuiving op de kapitaalmarkt

Mocht het giga-trio tegenvallen, dan kan dat zelfs een bredere beurscorrectie veroorzaken. Alle drie de bedrijven zijn nauw verbonden met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. En de Amerikaanse aandelenmarkt leunt steeds sterker op AI. De tien grootste beursgenoteerde AI-gerelateerde bedrijven vertegenwoordigen inmiddels ongeveer 40 procent van de waarde van de S&P 500.

Slecht nieuws voor SpaceX alleen zal indexfondsen waarschijnlijk niet veel raken. Slecht nieuws voor de AI-sector als geheel wel.

Een nog grotere zorg is dat deze beursgangen het begin vormen van een nieuwe fase waarin technologiebedrijven weer kapitaal gaan ophalen in plaats van aandelen inkopen. Jarenlang was kapitaal overvloedig beschikbaar en waren aandelen relatief schaars.

Techgiganten genereerden zoveel kasgeld dat zij massaal eigen aandelen terugkochten, terwijl miljoenen werknemers via pensioenregelingen geld naar de beurs brachten. Dat dreef de koersen op.

Wint investeren in AI

Nu draaien de verhoudingen om. Grote technologiebedrijven verminderen hun aandeleninkoopprogramma’s of stoppen er helemaal mee, omdat zij hun winst liever investeren in AI. Verschillende bedrijven hebben daarnaast extra geld opgehaald via de obligatiemarkt.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, kondigde deze maand zelfs aan voor 85 miljard dollar nieuwe aandelen uit te geven.

Tegelijkertijd zijn juist veel hoogopgeleide werknemers, de belangrijkste groep beleggers via pensioenfondsen, mogelijk kwetsbaar voor automatisering door AI. Dat kan hun inkomen én hun pensioenvermogen onder druk zetten.

Beleggers zullen vermoedelijk enthousiast reageren op de giga-IPO’s. Maar over een paar jaar zou de aandelenmarkt zich wel eens moeten voorbereiden op een heel ander regime: niet langer schaarste aan aandelen, maar een overvloed ervan.