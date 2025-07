Tomorrowland-arrestatie van Israëlische militairen krijgt vervolg in Nederland

De feiten: Actiegroep wil dat Nederland twee Israëlische militairen arresteert

De Hind Rajab Foundation (HRF), een actiegroep van activist Dyab Abou Jahjah, heeft de Nederlandse autoriteiten gevraagd twee Israëlische militairen aan te houden. De twee militairen waren zondagavond 20 juli aangehouden op het festival Tomorrowland in België. Aanleiding was een klacht van HRF, die beweerde dat de militairen oorlogsmisdaden hebben begaan in de oorlog in Gaza. De Belgische politie liet ze na een verhoor van enkele uren vrij. Volgens HRF bevinden ze zich inmiddels in Nederland. Vlagvertoon HRF richt zich op het opsporen van Israëlische soldaten die in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld tijdens vakantie, met als missie: ‘de cyclus van Israëlische straffeloosheid doorbreken’. Zaterdag 19 juli publiceerde HRF een uitgebreid bericht waarin de twee Israëlische militairen werden beschreven, en welke oorlogsmisdaden zij zouden hebben begaan. Volgens HRF maken zij deel uit van de Givati-brigade, een Israëlische infanterie-eenheid die actief is in de oorlog in Gaza. De Givati-brigade is volgens HRF verantwoordelijk voor ‘het inzetten van Palestijnen als menselijk schild, het aanvallen van ziekenhuizen en civiele infrastructuur, marteling van burgers, willekeurige detentie, en bijdragen aan genocide’. Arrestatie na vlagvertoon: Belgisch OM grijpt in op festival Op het festival zouden de twee militairen met de vlag van de Givati-brigade hebben gezwaaid. Mede op basis van beeldmateriaal van de soldaten zelf, gedeeld via sociale media, stelde HRF een dossier op en overhandigde dat aan het Belgische Openbaar Ministerie. Dat liet weten bevoegd te zijn om onderzoek te doen naar mogelijke oorlogsmisdaden, en liet de twee militairen kort daarna arresteren op het festivalterrein in Boom.

EW’s visie: Werkwijze van HRF is wat te gretig

Door: Nard Lodewijk, redacteur Defensie & Nationale Veiligheid

Wat de Hind Rajab Foundation doet, mag volgens de wet. In België, net als in Nederland, mag in principe iedereen aangifte doen van een strafbaar feit. Zie je een oorlogsmisdadiger op een Belgisch festivalterrein? Dan mag je daar melding van doen. Je kunt zelfs stellen dat dit je burgerplicht is. Onduidelijk is of HRF zelf aanwezig was op Tomorrowland. Hoe dan ook wisten ze de twee ‘oorlogsmisdadigers’ op te sporen. Waarschijnlijk via beelden op sociale media. Het op zoek gaan naar festivalbezoekers die op Tomorrowland met een vlag zwaaien van een Israëlische eenheid, gaat veel verder dan de burgerplicht iets te melden wanneer je (toevallig) een verdachte ziet. Hier is sprake van een gerichte jacht op één partij. Als er festivalgangers met een Hamas-vlag stonden te zwaaien, waren die vast niet meegenomen voor verhoor. Geen bewijs van medeplichtigheid De vraag is ook waar de beschuldigingen nou eigenlijk op zijn gestoeld. Natuurlijk is het bepaald niet verstandig om, terwijl de wereld diep verdeeld is over deze omstreden oorlog, opzichtig te wapperen met de vlag van de bij de oorlog in Gaza betrokken brigade. Maar dat maakt je nog geen oorlogsmisdadiger. Kennelijk zag het Belgische OM wel voldoende redenen om de militairen aan te houden en te verhoren. Wat er precies aan informatie is overlegd, is niet openbaar. Toch blijft het moeilijk voorstelbaar dat HRF – en dus het Belgische OM – over bewijs beschikt dat deze twee soldaten persoonlijk betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden. De klacht baseert zich grotendeels op beelden van sociale media, vlagvertoon en zodoende associaties met een militaire eenheid. Maar deel uitmaken van een brigade is nog geen bewijs van medeplichtigheid.

Verdere verdieping: Meer over HRF, het nieuwe project van Dyab Abou Jahjah

De Hind Rajab Foundation werd in september 2024 opgericht door de Belgisch-Libanese Dyab Abou Jahjah. De activist, schrijver en jurist werd geboren in Zuid-Libanon, vlak bij de Israëlische grens, en emigreerde in 1991 naar België. Hij verwierf bekendheid als oprichter van de Arab European League (AEL), een pan-Arabische organisatie die actief was in diverse Europese landen. Onder zijn leiding raakte de AEL in opspraak vanwege antisemitische uitspraken en Holocaustontkenning. Abou Jahjah heeft diverse keren laten doorschemeren dat hij militaire training volgde bij de Libanese terreurgroep Hezbollah, al heeft hij dat later weer ontkend. In het verleden sprak hij geregeld met bewondering over gewapend verzet en over 9/11. HRF voert internationale jacht op Israëlische soldaten op Met HRF richt hij zich op het vervolgen van (oud-)soldaten van het Israëlische leger wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. De stichting zegt meer dan duizend namen van IDF-soldaten te hebben voorgedragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, en voert wereldwijd juridische procedures op basis van ‘universele rechtsmacht’. Het laatste wapenfeit dateert van vrijdag 25 juli. HRF heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd over Tameer Mulla, een IDF-paratrooper die zich volgens HRF schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en zich in Cyprus zou bevinden. HRF heeft een melding gedaan bij de Cypriotische autoriteiten. HRF kopieerde werkwijze van Joodse nazi-jager Wrang genoeg doet de werkwijze van de HRF sterk denken aan die van de Joodse nazi-jager Simon Wiesenthal (1908-2005). Die wijdde zijn leven aan het opsporen van oorlogsmisdadigers. Net als HRF verzamelde hij internationaal bewijs, stelde dossiers samen, en spande rechtszaken aan tegen voormalige nazi’s – vaak op basis van publieke sporen, zoals getuigenissen en archieven. HRF doet hetzelfde, maar dan vooral met – onder meer – de vele duizenden uren aan beeldmateriaal die IDF-soldaten zelf op hun sociale media plaatsen.

