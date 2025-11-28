Ze bakt koekjes en maakte jacht op terroristen – en ze is de nieuwe gouverneur van Virginia

De overwinning van Abigail Spanberger in Virginia is voor de Democratische Partij misschien wel belangrijker dan die van Zohran Mamdani als burgemeester van New York. Portret van een voormalig CIA-agente die haar dochters achter de vodden zit.

Tijdens haar overwinningsspeech richtte Abigail Spanberger zich tot haar jongste dochter. ‘Catherine, je hebt je kamer vandaag niet opgeruimd zoals je had beloofd.’

Dat geestige momentje illustreert perfect het opmerkelijke imago dat de nieuwe gouverneur van Virginia tijdens haar campagne probeerde neer te zetten. Spanberger (46) presenteerde zich de voorbije maanden als de typische suburb mom die koekjes bakt voor de lokale jeugdbeweging, gezelschapspelletjes speelt en haar drie dochters achter de vodden zit.

Tegelijk is Spanberger een voormalig CIA-agente, die jacht maakte op terroristen en internationale misdaadorganisaties.

Spanberger is streng voor woke Democraten

Spanberger is een product van Donald Trumps eerste presidentschap. In 2018 ging ze de politiek in, als reactie op Trumps verkiezing twee jaar eerder. Ze won als eerste Democrate ooit haar kiesdistrict in Virginia.

Deze keer versloeg ze Winsome Earle-Sears, een in Jamaica geboren Trump-aanhanger die vooral de trom van de cultuuroorlog roffelde. Spanbergers campagne speelde handig in op de chaos die DOGE veroorzaakte, de grillige en zeer korte poging van Elon Musk om de Amerikaanse overheidsdiensten voor miljarden dollars te saneren, waardoor veel Virginians werden getroffen.

Ook de government shutdown, waardoor ambtenaren sinds 1 oktober thuiszitten, speelde haar handig in de kaart.

Contrast met Zohran Mamdani is groot

Het contrast met Zohran Mamdani, de jonge Democratische socialist die binnenkort mag aantreden als burgemeester van New York, kan niet groter zijn. In tegenstelling tot Mamdami vaart Spanberger een ‘klassieke’ Democratische koers.

Haar campagne focuste zich vooral op economische onzekerheid, goedkopere ziektekostenverzekeringen, meer geld voor onderwijs en kinderopvang. Vragen over genderneutrale toiletten wimpelde Spanberger af.

Spanberger spaart de Democraten niet

In het verleden spaarde Spanberger haar eigen partij niet. In 2020 was ze – ondanks de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen – niet onder de indruk van de uitslagen van de Democratische Partij in het Congres. Ze stond kritisch tegenover Democratische leiders die meegingen met Defund the Police-slogans (‘Haal het geld weg bij de politie’) en die openlijk het woord ‘socialisme’ gebruikten.

Ze was ook kritisch over de grootse infrastructuurplannen die Biden tijdens zijn presidentschap najaagde, alsof hij in zichzelf een tweede Franklin D. Roosevelt zag. ‘Niemand heeft hem gekozen om de F.D.R. uit te hangen,’ stelde Spanberger in 2021. ‘Ze hebben hem gekozen om normaal te zijn en de chaos te stoppen.’

Mamdani vindt dat zijn partij gerust linkser mag zijn

In de nasleep van Trumps overwinning van vorig jaar is de Democratische Partij in opperste staat van verwarring. Zeer linkse kandidaten als Zohran Mamdani, die jaren geleden nog opriep om de politie financieel droog te leggen, houden hun partijgenoten voor dat ze gerust linkser mogen zijn.

Die aanpak kent zijn risico’s. Ondanks zijn ontegenzeggelijke charisma lijkt Mamdani in de eerste plaats een streekproduct, waarmee Democraten buiten New York geen kans maken op electoraal succes.

Voor Trump is het beeld van een islamitische burgemeester die campagne voert in het Arabisch, meer geld wil voor geslachtsoperaties bij minderjarigen, en een ‘bureau voor LGBTQIA+-aangelegenheden’ wil oprichten, het gedroomde vijandsbeeld.

Gematigde Democraten zijn cruciaal voor meerderheid

Dat beeld dreigt ook af te stralen op de meer gematigde Democratische kandidaten in staten met een minder linkse bevolking dan New York. Die zijn voor de Democraten nochtans cruciaal, als de linkerzijde opnieuw een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat wil behalen.

Democratische kandidaten krijgen al te vaak het verwijt dat ze ‘weak, woke en whiny’ zijn: zwak, woke en zeurderig. Spanberger is een van de vele Democratische kandidaten die daarop een antwoord proberen te formuleren.

De voorbije jaren pakte de Democratische Partij uit met verschillende kandidaten die ervaring hebben bij een veiligheidsdienst. In New Jersey bijvoorbeeld won Mikie Sherril deze week de gouverneursverkiezingen, een voormalig helikopterpilote bij de marine.

Chrissie Houlahan, Congreslid voor Pennsylvania sinds 2024, werkte voorheen als ingenieur voor de luchtmacht. Ook Elissa Slotkin, Senator voor Michigan, is een voormalig CIA-agente. ‘De opkomst van de Nationale Veiligheidsmoeder’, kopte The New York Times.

Democratische Partij heeft meer Spanbergers nodig

Voor de Democratische Partij is de overwinning van Spanberger misschien wel belangrijker dan die van Mamdani. Haar overwinning toont aan dat een gematigde strategie wel degelijk kan werken in staten met een groot aantal Republikeinse kiezers.

Het is dan ook niet toevallig dat Alexandria Ocasio-Cortez, het boegbeeld van de Democratische linkerflank, expliciet opriep om Spanbergers campagne financieel te steunen – ondanks de eerdere onmin tussen beiden. ‘AOC’ lijkt donders goed te snappen dat de Democratische Partij de komende jaren meer Spanbergers zal nodig hebben.